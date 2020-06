El compositor de TLOU II dará un concierto virtual el día de hoy

The Last of Us Part II por fin está en nuestras manos. Después de un par de retrasos y complicaciones en el camino, el trabajo más reciente de Naughty Dog ha llegado. Para celebrar este lanzamiento, Gustavo Santaolalla, el compositor de esta obra, dará un concierto en línea, y aquí lo puedes checar.

Este mini concierto de The Last of Us Part II se llevará a cabo a las 10:00 am (hora de la Ciudad de México), y nos dará la oportunidad de disfrutar de las composiciones creadas por Gustavo Santaolalla para esta secuela.

Hablando de The Last of Us Part II, a tan sólo unas horas del lanzamiento oficial de este juego, las masas han atacado el trabajo de Naughty Dog con el infame review bombing. De igual forma, puedes checar nuestro gameplay de este título aquí.

Vía: Gustavo Santaolalla