El infame review bombing ya está afectando a The Last of Us Part II

El día ha llegado. The Last of Us Part II, uno de los juegos más esperados por los usuarios de PlayStation 4 por fin ha llegado. Desde la madrugado de hoy el título ha estado disponible digitalmente, y ya puedes conseguir una copia física en tu tienda de preferencia. Sin embargo, como ya se ha hecho una costumbre con los lanzamientos de alto nivel, el infame review bombing no se hizo esperar.

Así es, a pesar de que el juego fue amado por la prensa y crítica, obteniendo una puntuación de 95 en Metacritic, las masas parecen no estar felices con el nuevo trabajo de Naughty Dog, ya que le han otorgado una puntuación colectiva de 3.4 al momento de escribir esta noticia.

Esta baja puntuación está formada por 2,068 reseñas positivas, 100 con una calificación mixta, y más de cinco mil negativas. La mayoría de estas critican el guión e historia del juego, argumentando el ya clásico “es una película sin gameplay”. De igual forma, se pueden notar comentarios de odio a la comunidad LGBT+.

Ahora, la pregunta aquí, ¿cuántas de estas más de cinco mil personas han terminado un juego de casi 30 horas el mismo día que llegó el juego a sus manos? Estas “reseñas” están basadas en odio hacia un estudio, hacia una persona y hacia una comunidad. De igual forma, es importante mencionar que muchas de las “reseñas” positivas por parte de los fans también están hechas con el objetivo de molestar a todos los opositores de este trabajo, y no tienen un fundamento valido. Esperemos que Metacritic tome cartas en el asunto lo más pronto posible.

En dado caso de que desees leer una reseña de The Last of Us Part II sin mensajes de odio, puedes checar la nuestra aquí.

Vía: Metacrtic