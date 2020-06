Cyberpunk 2077 también será retrocompatible en PlayStation

El día de ayer CD Projekt Red, lamentablemente, reveló que Cyberpunk 2077 volvería a retrasarse. De esta forma, el esperado juego del estudio europeo llegará a nuestras manos hasta el 19 de noviembre de 2020. Sin embargo, se ha confirmado que Cyberpunk 2077 estará disponible desde día uno en PlayStation 5 y Xbox Series X.

Durante la reciente reunión con inversionistas, CD Projekt Red reveló que Cyberpunk 2077 recibirá una actualización gratuita para las consolas de siguiente generación, la cual hará que el juego se vea y corra mejor en el próximo hardware de Sony y Microsoft. En el pasado la compañía había revelado que este título utilizará el Smart Delivery para llegar a Xbox Series X, y ayer en la noche confirmaron que los usuarios de PlayStation 5 también tendrán acceso a una mejora.

Esto fue lo que comentó la compañía al respecto:

We are happy to confirm that Cyberpunk 2077 will be backwards compatible with both next-gen consoles! Your PS4 copy of the game will work on PS5 on launch day. Anyone who buys the game on Xbox One will be able to play their copy on Xbox Series X when the console launches too!

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 19, 2020