El evento Night City Wire de Cyberpunk 2077 ha sido retrasado

Como seguramente ya sabes, Estados Unidos está viviendo una situación muy complicada política y socialmente. Múltiples ciudades en el país están llevando a cabo manifestaciones y protestas bajo el movimiento Black Lives Matter, que tiene como objetivo eliminar el racismo y buscar equidad para todos los ciudadanos, sin importar género, edad y raza. Ante esto, varios eventos importantes programados para estas próximas semanas han sido postergados, esto con la finalidad de no detraer la atención de lo que realmente importa.

Uno de estos eventos es Night City Wire, una presentación digital sobre Cyberpunk 2077 que estaba programada para el próximo 11 de junio, y que ahora se llevará a cabo el 25 de este mismo mes. La información viene por parte de la cuenta oficial del juego, quienes lanzaron el siguiente mensaje:

We decided to move Night City Wire to Jun 25th. We still look forward to sharing new information about CP’77, but more important discussions are happening right now and we want them to be heard. We wholeheartedly stand against racism, intolerance and violence. Black Lives Matter.

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 2, 2020