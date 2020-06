¡Se filtró Crash Bandicoot 4!

Como seguramente te diste cuenta, esta mañana, Atomix, junto con varios medios más de la prensa internacional, adelantaron que un anuncio relacionado a Crash estaba en camino. Sí, nosotros ya sabíamos de la existencia del juego pero la información estaba embargada hasta el siguiente lunes. Como es la costumbre, a Activision se le filtró la información y ahora se sabe que Crash Bandicoot 4: It’s About Time está en camino.

Por medio del sistema de clasifica los juegos en Taiwan, aparecieron las portadas de Crash Bandicoot 4: It’s About Time, juego que está siendo desarrollado por el estudio Toys for Bob, a quienes conocemos por su fabuloso trabajo con las remasterizaciones tanto de Crash, como de Spyro. La información se limita justo a la imagen que ya pudiste apreciar en este nota que claro, nos deja entrever que el título estará llegando a PS4 y Xbox One, pero si no se llega a filtrar nada más, este lunes 22 te estaremos presentando más detalles de todo el producto, incluida su fecha de estreno y una charla con su productor.

Una verdadera pena que nadie sepa guardar un secreto en este medio.

