Cyberpunk 2077 no llegará a Google Stadia en septiembre

Uno de los lanzamientos más importantes para Google Stadia en 2020, es Cyberpunk 2077. Sin embargo, aquellos que desean disfrutar de esta experiencia en la plataforma de streaming, tendrán que esperar más de lo que originalmente se creía.

Aunque siempre se habló de un lanzamiento de Cyberpunk 2077 en Stadia, nunca se especificó si este título llegaría el próximo 17 de septiembre junto a las ediciones de PS4, Xbox One y PC. Recientemente, CD Projekt Red aclaró esta duda y, lamentablemente, la versión de Google Stadia estará disponible en una fecha posterior. Esto fue lo que comentaron en un comunicado:

“Cyberpunk 2077 se lanzará el 17 de septiembre de 2020 para PC, Xbox One y PlayStation 4. A finales de año, el juego también hará su debut en Google Stadia”.

Por el momento no hay una fecha de lanzamiento especifica para Cyberpunk 2077 en Google Stadia, aunque se espera que esté disponible en esta plataforma a finales de 2020. Sin embargo, el juego llegará a tiempo a PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 17 de septiembre.

En temas relacionados, alguien ya logró conseguir un Xbox One X edición especial de Cyberpunk 2077. De igual forma, la presentación de Night City Wire ha sido retrasado hasta finales de junio.

Vía: CD Projekt Red