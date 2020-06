Super Smash Bros. Ultimate: El peleador de ARMS será revelado la siguiente semana

Hace un par de meses, Masahiro Sakurai, director de Super Smas Bros. Ultimate, reveló que un segundo Fighters Pass para este juego ya estaba en desarrollo, y el primer personaje DLC de este paquete será un peleador de ARMS. En su momento no se mencionó exactamente de quién se trataba, afortunadamente, la próxima semana tendremos la respuesta.

Nintendo ha confirmado que el 22 de junio a las 9:00 am (hora de la Ciudad de México), se llevará a cabo una presentación de 35 minutos enfocada en el siguiente personaje para Super Smash Bros. Ultimate.

Join Super #SmashBrosUltimate Director Masahiro Sakurai on 6/22 at 7am PT for a roughly 35-minute video livestream featuring an in-depth look at the upcoming DLC fighter from #ARMS! pic.twitter.com/tHasbb4QL5

