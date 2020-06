Sir Ian Holm, estrella de The Lord of the Rings, ha muerto a la edad de 88 años

Sir Ian Holm, reconocido por su trabajo en The Lord of the Rings y Alien, ha muerto a la edad 88 años, debido a una complicación relacionada con el Parkinson.

De acuerdo con su agencia, Holm murió en paz y en compañía de su familia. Esto fue lo que compartieron:

“Es con gran tristeza revelar que el actor Sir Ian Holm CBE falleció esta mañana a la edad de 88 años. Murió pacíficamente en el hospital, con su familia y su cuidador. Encantador, amable y ferozmente talentoso, lo extrañaremos enormemente. Era un genio del escenario y la pantalla, ganando múltiples premios y amado por los directores, el público y sus colegas por igual. Su ingenio brillante siempre acompañaba un brillo travieso en sus ojos”.

Holm fue un actor reconocido dentro y fuera de la pantalla grande, debido a que comenzó su carrera en el teatro. En 1979 ganó gran popularidad al interpretar a Ash, un robot descompuesto, en la cinta original de Alien. Después, en 1981 le dio vida Sam Mussabini en el histórico drama deportivo Chariots of Fire, por el cual ganó un BAFTA y una nominación al Óscar de Mejor Actor de Reparto.

Sin embargo, es probable que recuerdes a Sir Ian Holm por su papel como Bilbo Bolsón en las adaptaciones de The Lord of the Rings y The Hobbit de Peter Jackson. También destacan las interpretaciones de Padre Vito Cornelio en The Fifth Element y Mr Kurtzmann en Brazil.

Que En Paz Descanse.

Vía: The Guardian