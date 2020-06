Así se ve la primera película animada en 3D por computadora de Studio Ghibli

Studio Ghibli se ha caracterizado por sus obras de animación en 2D dibujadas a mano. Sin embargo, a finales de este año veremos la primera cinta totalmente animada en 3D por computadora, Aya and the Witch, y por fin sabes cómo luce este proyecto.

El sitio japonés Comic Natalie ha liberado una serie de imágenes que nos muestra a los personajes y ambientes de esta cinta en todo su esplendor 3D. Aya and the Witch está siendo dirigida por Goro Miyazaki, hijo de Hayao Miyazaki, y la historia está basada en el libro infantil de Diana Wynne Jones, Earwig and the Witch, publicado en 2011.

Recuerda darle click a la galería para apreciar de mejor forma las imágenes.

Esta cinta nos presenta a Earwig, una niña huérfana que ha vivido en St. Morwald’s Home for Children desde que era un bebé, pero todo eso cambia el día en que es adoptada por una misteriosa mujer llamada Bella Yaga, que resulta ser una bruja terrible, y trae a Earwig a vivir en su hogar de baratijas sobrenaturales. Con la ayuda de un gato que habla, Earwig debe usar su ingenio para sobrevivir en su nuevo entorno mágico.

Aya and the Witch llegará a la televisión japonesa en invierno de este año, por el momento se desconoce cuándo sucederá exactamente esto, y si la cinta estará disponible en otros países. En temas relacionados, así se verían las princesas de Disney al estilo de Studio Ghibli.

Vía: Comic Natalie