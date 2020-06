Ya puedes ver la serie de Watchmen de HBO completamente gratis

Watchmen es considerado uno de los cómics más importantes de la cultura popular, así que hacer una secuela televisiva de la obra de Alan Moore no es una tarea sencilla. Afortunadamente, HBO logró hacer un buen trabajo son su serie de 2019. Ahora, si no has tenido la oportunidad de disfrutar de esta obra, este es tu momento.

A lo largo de este fin de semana, es decir, del 19 al 21 de junio, podrás ver HBO’s Watchmen completamente gratis en HBO.com, así como a través de algunos servicios gratuitos en demanda. De acuerdo con el comunicado oficial de la compañía, esta decisión de debe a los eventos sociales que se viven actualmente en Estados Unidos.

“Es una extensión del contenido de la red que ofrece experiencias, voces y narradores de historias negras. (…) HBO se enorgullece de ofrecer los nueve episodios gratis de esta serie oportuna y conmovedora que explora el legado del racismo sistémico en Estados Unidos”.

El día de hoy, 19 de junio, es una festividad no oficial estadounidense que conmemora la emancipación gradual de los negros esclavizados en la Guerra Civil estadounidense y sus secuelas. Las cadenas de televisión HBO y HBO Latino también transmitirán un maratón de nueve horas de la serie.

Ahí lo tienen, pueden disfrutar de una de las mejores series de 2019 completamente gratis este fin de semana. Sólo necesitan ingresar a este sitio, proporcionar un correo electrónico, así como su fecha de nacimiento, y listo.

Vía: HBO