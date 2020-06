TwitchCon 2020 ha sido cancelado por COVID-19

La pandemia del COVID-19 sigue creando problemas en la industria. Recientemente, Twitch ha revelado que su convención anual, TwitchCon, la cual estaba planeada para llevarse a cabo en San Diego en otoño de este año, ha sido cancelado.

TwitchCon ofrece un lugar para que los streamers y sus fanáticos se reúnan. Estas convenciones ofrecen encuentros, torneos de eSports, conciertos, acceso a juegos que aún no se han lanzado y otros eventos relacionados con la plataforma de streaming.

Esto fue lo que comentó la compañía:

An update on TwitchCon San Diego and what comes next. pic.twitter.com/ft2P5gtRX2

— TwitchCon (@TwitchCon) June 18, 2020