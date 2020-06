Consigue Injustice: Gods Among us totalmente gratis

Es hora de conseguir otro juego gratuito, y en esta ocasión se trata del aclamado título de peleas, Injustice: Gods Among Us. Por alguna extraña razón, Warner Bros. ha decidido regalar este juego en PS4, Xbox y PC. Lo único que tienes que hacer para conseguirlo es descargarlo desde la tienda digital de cada plataforma, en el caso de PC sería Steam.

Be a hero while playing with friends and family. Injustice: Gods Among Us is available for free now on @Xbox, @PlayStation, and PC until June 25! #playathome #playtogether pic.twitter.com/8KP8nOJC9D

— WB Games (@wbgames) June 19, 2020