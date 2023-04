Versiones caseras de la película de Mario se habrían retrasado

Como ya se sabe, a pesar de que aún sigue en la taquilla, Super Mario Bros. La Película había establecido que su lanzamiento en formato casero así como en servicios de streaming se había contemplado para junio. Sin embargo, puede que las cosas hayan cambiado hace poco, eso se debe justamente a que semana con semana mucha gente sigue yendo al cine.

Algunos usuarios han dado a conocer que estas fechas de lanzamiento se podrían haber retrasado, con las copias físicas que se van para el 1º de julio y las digitales que aún no cuentan con día exacto de lanzamiento. La razón para sospechar es un correo de actualización para quienes tienen en preventa su copia mediante la tienda Amazon.

Universal will now officially release #TheSuperMarioBrosMovie on Blu-ray, DVD and 4K Ultra HD on July 1st

It was originally planned for June 6

The digital version has been delayed indefinitely for now

(via Amazon) pic.twitter.com/XKEiPJ82N9

— D001 (TODAY'S MY BIRTHDAY) (@dfffaz) April 28, 2023