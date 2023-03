Incluso en situaciones desfavorables para tu competencia principal, la caballerosidad es un rasgo que define a las personas. El E3 2023 tenía la intención de competir con el Summer Game Fest a principios de junio, pero desafortunadamente ha sido cancelado este año por ReedPop y la ESA.

Este no es el primer caso en el que Geoff Keighley ha actuado con esta actitud. El año pasado, aprovechó la cancelación del E3 2022 para promocionar su propio evento, y ha hecho lo mismo este año. En su cuenta oficial de Twitter, ha compartido una foto de él mismo a los 15 años en el E3 de 1995 y ha explicado las razones principales por las cuales el evento ha fracasado.

Here’s 15-year old me at the first-ever E3 in 1995.

E3 meant so much to me and to so many of you too.

Four years ago, I realized that E3 wasn’t evolving as it needed to compete in a global, digital world. So we started building what’s next. See at @summergamefest June 8. pic.twitter.com/wSZqpz3wjY

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 30, 2023