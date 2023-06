Primer gameplay de Everybody 1-2-Switch!

Hace un par de semanas se anunció de la nada Everybody 1-2-Switch! juego que funge como la secuela de aquel título que veríamos en el lanzamiento de la consola híbrida, y que no está de más decir que no fue su más grande éxito. Con esta segunda parte se busca tener una especie de redención, y ahora han liberado el primer gameplay.

En este se aprecia que habrá algunos mini juegos interesantes como inflar globos, correr en una maratón, duelos de ninja y hasta uno estilo de El Juego del Calamar en el que todos los participantes se deben mover hasta cierto momento en el que se deben parar en su totalidad. Dicho video fue protagonizado por 16 influencers seleccionados por parte de Nintendo.

Aquí el video:

Recuerda que Everybody 1-2-Switch! se lanza el próximo 30 de junio en Nintendo Switch.

Vía: Nintendo

Nota del editor: Parece que con esta segunda parte están haciendo las cosas mejor, pues para empezar el costo del juego no es de un AAA sino una experiencia más pequeña, y por ende, más barato. Eso hará que los fans lo compren en el día uno sin muchos problemas.