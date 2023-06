Se anuncia Nintendo Direct para mañana

El día de ayer estaban circulando rumores bastante fuertes en torno a un nuevo Nintendo Direct, puesto que como es costumbre, la empresa siempre cuenta con una de estas presentaciones en el verano para mostrar juegos. Y ahora que no hay más títulos en el horizonte, era obvio que debían tener un evento para ver lo que van a lanzar en lo que resta del año después de julio.

Mediante su cuenta de Twitter, Nintendo confirmo los rumores a los fans, teniendo como fecha confirmada el 21 de junio en punto de las 7:00 AM del tiempo del pacífico y 8:00 AM del tiempo de México. Con cuarenta minutos de duración donde se incluyen más detalles de Pikmin 4 y juegos que mencionan llegarán en la segunda mitad de 2023.

Tune in on June 21 at 7:00 a.m. PT for a #NintendoDirect livestream featuring roughly 40 minutes of information focused mainly on Nintendo Switch titles launching this year, including new details on Pikmin 4.

Watch it live here: https://t.co/utzePnKjGc pic.twitter.com/ro5jotd6rD

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 20, 2023