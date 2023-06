La comunidad de fans del aclamado manga y anime One Piece se encuentra completamente hypeada tras los anuncios de la adaptación de la obra de Eiichiro Oda al formato live-action en Netflix durante la semana pasada. A medida que los fanáticos comenzaron a buscar más información acerca de los ocho episodios que componen esta nueva versión de la afamada serie, una sorprendente revelación se llevó a cabo en Twitter, donde los fans lograron descifrar y compartir los títulos de cada uno de los episodios.

El usuario @OP_Netflix_Fan, conocido por ser un apasionado seguidor de One Piece, fue quien se adelantó a la comunidad publicando los títulos de los episodios en un tweet que rápidamente se volvió viral. Aunque cabe destacar que los títulos no fueron compartidos en orden cronológico, esto no impidió que los fanáticos se emocionaran y especularan sobre la trama y las posibles conexiones entre los episodios.

One Piece Netflix Live Action — Season 1 Episode Titles Source: WGA

Note: Episode Titles are not in order pic.twitter.com/MHep1CQT3E — ONE PIECE NETFLIX FAN (@OP_Netflix_Fan) June 19, 2023

Lo cual se traduce en:

El Amanecer del Romance.

El hombre del sombrero de paja.

No cuentes cuentos.

Vienen los piratas.

¡Come en el Baratie!

El chef y el chico de las tareas.

La chica con el tatuaje de tiburón sierra.

Lo peor del Este.

La capacidad de la comunidad de fans para descubrir y compartir estos títulos muestra el nivel de dedicación y pasión que tienen por la serie. Los seguidores de One Piece continúan expresando su entusiasmo en las redes sociales, compartiendo sus expectativas y opiniones sobre la adaptación live-action.

La adaptación live-action de One Piece en Netflix ha sido un evento muy esperado, y la comunidad de fans, a través de su participación activa en las redes sociales, ha demostrado una vez más su apoyo incondicional a la franquicia.

Vía: Twitter

Nota del editor: He intentado ver el anime y he intentado leer el manga, tal vez esta adaptación me anime a volver a intentarlo, ojalá no sea tan mala como el resto de las adaptaciones a live-action que existen de otras series.