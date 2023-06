Revelan nueva ola de juegos de Game Pass para junio

Como ya se sabe, el servicio de Game Pass es uno de los más queridos debido a la periodicidad con la que introducen videojuegos, ya sea algunos de corte indie u otros de desarrolladores grandes. Y ahora, para terminar el mes de junio, se ha dado una nueva lista de títulos para cerrar este ciclo de 30 días que concluirá dentro de una semana más.

Dentro del catálogo se tienen novedades interesantes como Need for Speed Unbound, el cual se lanzó en diciembre del año pasado y supuso el regreso de esta franquicia después de haber estado un tiempo en el olvido. También está Story of Seasons: Friends of Mineral Town, un juego de gestión de granjas que le va a gustar a los fans de la saga Harvest Moon.

Aquí la lista de juegos con su respectiva fecha:

– Need for Speed Unbound (Cloud, PC and Xbox Series X|S) EA Play – junio 22

– The Bookwalker (Console and PC) – junio 22

– Bramble: The Mountain King (Cloud, Console, and PC) – junio 27

– F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) – junio 27

– Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Console and PC) – junio 29

– Arcade Paradise (Console and PC) – julio 3

– Sword and Fairy: Together Forever (Console and PC) – julio 5

Vale la pena mencionar, que también hay otros juegos que dejan la plataforma el próximo 30 de junio, los cuales realmente no son pérdidas fuertes, pero tal vez cuenten con su nicho de personas. Por lo que hay que estar atentos a futuras actualizaciones del servicio en cuestión.

Vía: VGC

Nota del editor: Después de algunos meses al fin llega algo que realmente vale la pena como Need For Speed Unbound, dado que es uno de los títulos de carreras que ha sorprendido a la gente.