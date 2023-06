Patente podría haber revelado un juego nuevo de Mario

Oficialmente se ha revelado que tendremos un nuevo Nintendo Direct dentro de algunas horas más, y por esa razón han empezado a salir rumores de los videojuegos que se van a presentar durante el evento. Justamente, también ha salido a la luz una pista que puede considerarse medianamente oficial, misma que nos indicaría cómo será el futuro de la saga Mario.

Esto es mediante una patente en la que Nintendo estaría tramando nuevas aplicaciones para teléfono, pues si bien ya no planean traer más juegos del personaje a dicho entorno, nunca se habló de apps. Este documento nos trae una premisa parecida a la del ya conocido Pokémon Sleep, dejando a favor del jugador las horas que haya dormido.

Según lo dicho, la aplicación calculará la información de salud del usuario en función de los comentarios proporcionados a través de un dispositivo, mismo que puede colocarse en una base con bocinas. También se medirá la fatiga, y se pueden dar sugerencias sobre cómo mejorar el sueño. Incluso, los usuarios pueden jugar un juego clásico de Mario después de despertarse para demostrar el rendimiento.

Por ahora no se confirma, pero es posible que se trate de una obra descartada que ya no será lanzada como muchos otros proyectos que solo se registran pero que al final no toman forma. Entonces, no hay que dar por sentado que esta aplicación sea lanzada. Al menos que veamos algo de ellos durante el directo que se va a llevar cabo mañana.

Nota del editor: Es obvio que al final no va a ser realidad, ya ha pasado con otras cosas que se ven en documentos. Mejor hay que enfocarnos en pensar sobre ese juego rumoreado en dos dimensiones.