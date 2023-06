Recrean el brazo de Link de Zelda: Tears of The Kingdom en prótesis

Después de poco más de un mes del lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom parece que la moda por diversas historias no ha terminado, puesto que los jugadores siguen contando su viaje hacia el jefe final de la historia. Sin embargo, hay personas que van un paso más allá, y eso es mediante la creación de Cosplays.

En este caso una chica que pertenece a un foro de Reddit, decidió usar su prótesis de brazo a su favor, puesto que la ha modificado para que luzca justo como el brazo de Link en dicho videojuego. Siendo así una recreación bastante fiel a lo visto en el título, con las partes cafés y también la iluminación de la parte media que logró con un foco estilo led.

Vale la pena mencionar, que en el vídeo que ha compartido aclara que aún quiere seguir trabajando en este proyecto, puesto que desea iluminarlo al completo, con alguna manera para que cambie de color según la habilidad de Link. Esto incluye la de pegar objetos, atravesar techos, fusionar armas, regresar el tiempo y también ensamblar instrumentos Zonnan.

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom está disponible en Switch.

Nota del editor: La verdad este tipo de trabajos demuestran el nivel de creatividad que poseen algunos, y ojalá sigan con estos proyectos tan llamativos. Seguro podrá implementar todos los colores de los poderes de Link.