Ponen fecha al juicio de Jonathan Majors

Jonathan Majors será juzgado el 3 de agosto por cargos de violencia doméstica, según supo el actor después de comparecer en el tribunal por primera vez el martes. Según The Hollywood Reporter, Majors compareció en un tribunal penal de Nueva York el 20 de junio para escuchar los cargos menores de agresión y acoso en su contra y para establecer la fecha del juicio el 3 de agosto.

Majors fue arrestado el 25 de marzo bajo los cargos de estrangulamiento, agresión y acoso después de una disputa doméstica con una mujer de 30 años. El Departamento de Policía de Nueva York informó que la víctima sufrió lesiones leves en la cabeza y el cuello y fue llevada al hospital en condición estable.

La abogada defensora penal de Majors, Priya Chaudhry, negó rápidamente estos cargos en un comunicado, afirmando que el actor es:

“completamente inocente y es comprobablemente la víctima de un altercado con una mujer que conoce”.

Chaudhry agregó que estaban en proceso de:

“reunir y presentar pruebas al fiscal del distrito con la expectativa de que todos los cargos sean retirados inmediatamente”.

Variety informó en abril que más presuntas víctimas de abuso habían salido a la luz y estaban cooperando con la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, aproximadamente al mismo tiempo que Majors fue despedido por su agente de talentos Entertainment 360 y por la empresa de relaciones públicas The Lede Company.

Majors protagonizó recientemente Creed 3 y interpreta a Kang el Conquistador en el Universo Cinematográfico de Marvel. Ha aparecido en la temporada 1 de Loki, Ant-Man and the Wasp: Quantumania y ya ha filmado la segunda temporada de Loki. Disney y Marvel aún no han comentado sobre las acusaciones.

Vía. IGN

Nota del editor: Me sorprende la tolerancia que se ha tenido en este caso, es decir, a cualquier otro actor involucrado en estas situaciones los han banneado inmediatamente del trabajo y de redes sociales aún sin comprobarse si son culpables o inocentes.