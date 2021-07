Aquí los mejores memes que nos dejó la revelación del Switch OLED

El día de hoy, Nintendo confirmó la existencia de un nuevo modelo para el Switch, el cual nos ofrece una pantalla OLED. Sin embargo, algunos de los rumores que hemos escuchado durante más de un año no se hicieron realidad. De esta forma, los jugadores no se hicieron esperar, y ya hicieron memes que se burlan sobre este anuncio.

The new switch got announced and this meme sums it up perfectly 🤣 pic.twitter.com/8vFTXHkgPc

— OmarioRpg (@OmarioRpg) July 6, 2021