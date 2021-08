Legendarios de S&S llegan a Pokémon Go

En medio de la controversial decisión de regresar a sus prácticas prepandemia, Pokémon Go se está preparando para recibir a dos esperadas criaturas que vimos originalmente en Sword and Shield, los cuales estarán disponibles a finales de mes.

Como parte del Ultrabonus Parte 3, evento que se desarrollará entre el 20 y 31 de agosto, los jugadores tendrán la oportunidad de atrapar a Zacian y Zamazenta, en sus formas de Guerrero Avezado. Estos son los dos legendarios principales de la región de Galar. Junto a ellos, también veremos la presencia de Skwovet, Greedent, Wooloo, Dubwool y Falinks, así como de algunas variantes de esta región de pokémon clásicos. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“La parte final del Ultrabonus de este año contará con el debut en Pokémon GO de dos Pokémon Legendarios hallados por primera vez en la región de Galar, Zacian y Zamazenta, en sus formas de Guerrero Avezado. Parece ser que el que los ha invitado a Pokémon GO no ha sido otro que Hoopa, que recientemente hizo de las suyas en el Festival de Pokémon GO 2021. Y junto a ellos también llegarán a Pokémon GO Skwovet, Greedent, Wooloo, Dubwool y Falinks. Con un poco de suerte, ¡hasta podrías encontrar un Meowth de Galar, un Farfetch’d de Galar, un Weezing de Galar o un Stunfisk de Galar en sus versiones variocolor!”