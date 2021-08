Master Chief llega a Waze con un evento especial

Como parte de los eventos por el 20 aniversario de Halo, Xbox ha anunciado una colaboración con Waze, en donde los usuarios de esta aplicación podrán ser guiados a sus destinos por Master Chief. Sin duda alguna, una forma bastante única de celebrar a este personaje.

La colaboración entre Halo y Waze ya está disponible. Al iniciar esta aplicación, los usuarios tendrán que seleccionar un banner, ya sea el de Master Chief o el Escharum. Dependiendo de la elección, uno de estos dos personajes se encargará de guiarte por los diferentes caminos de tu preferencia. Respecto al idioma, hay un soporte para el inglés, español, francés y portugués.

These two have led armies—they can probably handle your commute.

Make your next drive legendary with @Waze, and choose either the Master Chief or Escharum as your guide. Available now: https://t.co/G89W0H7eCM pic.twitter.com/NqsY5RTwsT

