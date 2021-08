Halo Infinite llega a caer a 540p en Xbox One

La prueba técnica de Halo Infinite acaba de terminar, y aunque la experiencia en consolas Xbox Series X|S es casi perfecta, lo mismo no puede decirse de su versión de Xbox One. Como siempre, Digital Foundry lanzó un nuevo video en el cual analizan minuciosamente el juego, y sorprendentemente, se descubrió que Infinite puede caer hasta 540p en One.

Como te decía al inicio de la nota, Halo Infinite corre sin problemas en Series X, manteniendo una tasa constante de entre 100 y 110 cuadros por segundo a una resolución de 4K escalada, incluso en los momentos más demandantes. En Series S corre a 1080p y 60 cuadros por segundo, pero los problemas empiezan con el Xbox One estándar. Esta consola corre a 30FPS, a una resolución de 1080p; sin embargo, el análisis de Digital Foundry evidencía que puede caer hasta 540p cuando hay mucha acción en pantalla.

En general, los resultados de Infinite en consolas de nueva generación son bastante satisfactorios, pero por desgracia, estos mismos resultados no se ven tan bien en Xbox One. Suena como algo difícil de creer, pero tal vez 343 Industries pueda hacer algo respecto a esto con algún parche previo o post lanzamiento.

Halo Infinite está previsto para estrenarse a finales de año en Xbox y PC.

Via: Digital Foundry