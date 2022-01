Aaron Greenberg, directivo de marketing para Xbox, es conocido por utilizar sus redes sociales para interactuar con los fans y en general, pasar un buen rato con la comunidad. Sin embargo, cambiar su foto de perfil en Twitter provocó que cientos de fans lo criticaran debido a que incluye a Crash, personaje que, tras la compra de Activision Blizzard, ahora le pertenece a Microsoft.

La comunidad pensó que Greenberg había hecho esto para “burlarse” de Sony, y mucha gente lo tomó de mala manera. Después de todas las críticas, Greenberg se pronunció al respecto con el siguiente mensaje:

Thanks again Ben for creating this for fun & my new profile pic. Seen lots of reactions & just want everyone to know this was about celebrating a fan creation, which I very often use for profile pic + header. Let’s be mindful to stay positive & treat all gamers respectfully. 💚

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) January 24, 2022