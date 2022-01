Y así de la nada, Blizzard Entertainment anunció que ya se encuentran trabajando en un proyecto completamente nuevo, ajeno a cualquiera de sus franquicias existentes. Aparentemente, será un título de supervivencia ambientado en un nuevo universo y por aquí puedes ver algunas de sus primeras imágenes.

We’re building a survival game in an all-new universe. Join us in writing our next chapter: https://t.co/yf7W5p9ERQ pic.twitter.com/vWtkDYh1kX — Blizzard Entertainment (@Blizzard_Ent) January 25, 2022

Este título estará disponible para consolas y PC en algún punto del futuro, y todavía no sabemos si será exclusivo de Xbox o no. De momento Blizzard no ha dado muchos detalles al respecto, pero se espera que eso pueda cambiar en un futuro no muy lejano.

Más allá de esta revelación, Blizzard adelantó que los jugadores podrán aventurarse en un extenso reino repleto de posibilidades y compartieron lo que parece ser la primera imagen del juego, misma que utilizamos para la nota.

Debido a que el proyecto sigue estando en etapas muy tempranas de su desarrollo, Blizzard sigue reclutando diseñadores, artistas gráficos, y demás empleados.

Nota del editor: Blizzard definitivamente no perdió el tiempo, pero la mala noticia con este tipo de anuncios es que seguramente todavía falta un montón de tiempo para tener algún tipo de novedad al respecto, y ni se diga sobre jugarlo.

Via: Blizzard