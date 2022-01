¿Qué tan largo será Horizon Forbidden West?

Horizon Forbidden West es uno de los juegos más esperados del próximo mes de febrero. Aunque aún tenemos que esperar varias semanas para disfrutar de la siguiente aventura de Aloy, recientemente se ha revelado qué tan extensa será esta aventura. Para los fanáticos de esta serie, estamos hablando de una duración cercana a la del primer título.

De acuerdo con Mathijs de Jonge, director de este título, Horizon Forbidden West tendrá una duración similar a la de Horizon Zero Dawn. Aunque no se habló sobre un número exacto, una visita a How Long to Beat revela que para completar la primera aventura de Aloy necesitas invertir cerca de 22 horas, 44 si deseas incluir sidequest, y requieres de 60 horas para completar todo lo que este título tiene que ofrecer.

Es así que Horizon Forbidden West se encuentra entre estos números. Si deseas completar la historia principal, olvidándote del contenido adicional, es muy probable que en 20 horas logres llegar a los créditos. Sin embargo, si tienes la intención de completar esta aventura, será mejor que tengas unas 50 horas libres.

Horizon Forbidden West llegará a PS4 y PS5 el próximo 18 de febrero de 2022. En temas relacionados, este título no tendrá múltiples finales. De igual forma, Carrie-Anne Moss, actriz de The Matrix, tiene un papel en este juego.

Nota del Editor:

20 horas suena como un tiempo decente para completar la nueva aventura de Aloy si solo deseas enfocarte en la historia. Aunque no se proporcionaron números exactos, una comparación directa con el primer título es un buen referente. Será interesante ver qué tan cargado está el juego de misiones y contenido secundario una vez que la secuela llegue a nuestras manos.

Vía: Push Square