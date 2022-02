Los mejores memes que nos dejó Aloy “barbuda”

Hace unos cuantos días, Horizon Forbidden West se volvió tendencia después de que un usuario llamará “barbuda” a Aloy en redes sociales. Este comentario despertó toda una serie de burlas e insultos en Twitter, y por aquí hemos recopilado algunos de los memes más divertidos que nos dejó toda esta situación.

Can you explain to me why the hell Kirby has a beard? pic.twitter.com/no5Yc5ivBI

— Joe Tilleli (@JoeHasSpoken) February 15, 2022