Poco más de un año después de su lanzamiento original, la versión next-gen de Cyberpunk 2077 ya se encuentra disponible para todos los propietarios de un PlayStation 5 o Xbox Series X|S. En el caso del Series S, el juego únicamente ofrece una resolución de 1440p a 30FPS, algo que no tiene muy contento a los usuarios, pero que CD Projekt Red podría cambiar en un futuro.

De acuerdo con una nueva publicación compartida en los foros oficiales de CD Projekt Red, la compañía polaca ha escuchado las quejas de la comunidad y están investigando si hay posibilidades de mejorar la resolución o la tasa de cuadros por segundo de Cyberpunk 2077 en su versión de Xbox Series S. No obstante, también aclararon que “no saben del todo si esto será posible”.

En PS5 y Series X, Cyberpunk 2077 permite alternar entre un modo de 30FPS con Ray Tracing y 4K dinámico, y otro de 60FPS sin Ray Tracing y también 4K dinámico. De acuerdo con algunas de las quejas por parte de la comunidad, quieren que Cyberpunk 2077 sea jugable en Series S a 60FPS incluso si la resolución baja hasta 1080p.

Nota del editor: Creo que CDPR sí podría incorporar un modo de 1080p/60FPS para Cyberpunk 2077 en Series S. Algunos otros juegos ya lo han hecho, y no habría razón alguna del por qué no puedan hacerlo. Tal vez sea más complicado de lo que parece, pero tampoco se me hace una petición tan descabellada.

Via: IGN