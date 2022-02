Una de las mayores propuesta por parte de Microsoft para esta generación es el Xbox Series S. Esta consola ofrece una experiencia de nueva generación a un precio reducido, aunque esto significa que las capacidades técnicas no están al nivel de lo que encontramos en PS5 y Series X. Usualmente esto no es un inconveniente, pero parece que en esta ocasión los fans de Cyberpunk 2077 no están contentos con la forma en la que CD Projekt Red ha tratado al Series S.

El día de ayer se reveló que la actualización 1.5 de Cyberpunk 2077 ya está disponible. Entre todas sus novedades, esto también significa que una versión nativa de este título ha llegado a las nuevas consolas. En PS5 y Xbox Series X encontramos varias opciones visuales, las cuales proporcionan 4K, 60fps y hasta ray-tracing. Sin embargo, este no es el caso del Series S, en donde solo se puede disfrutar del trabajo de CD Projekt Red a 1440p y a 30fps. Esto ha provocado la ira de varios jugadores.

En redes sociales, varios jugadores han expresado su descontento con la forma en la que CD Projekt Red ha manejado la versión de Xbox Series S. Algunos han señalado que son necesarias más opciones gráficas, y otros han mencionado que el ray-tracing si puede funcionar en esta consola.

Also am not comparing the resolution with Series X, I'm not asking for 2k, 3k or 4k dynamic with 60fps or any thing like that, it's just 1080 p 60fps, that's the standard, even Valhalla, Far cry, Odyssey runs good

— Chris (@C_h_r_i_sXD) February 15, 2022