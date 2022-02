Una demo de Cyberpunk 2077 ha llegado a Xbox y PlayStation

Después de mucho tiempo de anticipación, el día de hoy se dio a conocer que la versión next-gen de Cyberpunk 2077 ya estaba disponible tanto para PlayStation 5 como para Xbox Series X|S. Aquellos que ya tengan la versión de PS4 o Xbox One podrán actualizar sin costo alguno, sin embargo, si todavía no le has dado una oportunidad a este juego, entonces te alegrará saber que ya puedes bajar una demo gratuita.

Así es, como parte de las novedades del día de hoy, CD Projekt Red anunció que una demo de Cyberpunk 2077 ya está disponible en la PlayStation Store y Microsoft Store. Dicha demo te permitirá jugar Cyberpunk 2077 por cinco horas sin ningún tipo de restricción, es decir, podrás hacer lo que tú quieras dentro de Night City. Ya sea avanzar en la historia principal, explorar, o realizar actividades secundarias.

Para descargar esta demo deberás dirigirte a la página del juego en cualquiera de las dos plataformas digitales previamente mencionadas. Ahí tendrás dos opciones: comprarlo o probarlo gratuitamente. Una vez que elijas la demo comenzará una descarga, y una vez terminada ya podrás explorar Night City bajo tu propio ritmo. Importante aclarar que todo tu progreso será transferido al juego final si decides comprarlo. Esta demo estará disponible hasta el 15 de marzo de 2022.

Nota del editor: Está claro que CDPR realmente se está esforzando por darle nueva vida a este juego. Después de lo ocurrido con sus versiones de pasada generación, esperemos que su llegada a PS5 y Series X finalmente le abran la puerta para que más gente le de oportunidad y se de cuenta del increíble título que tenemos frente a nosotros.

Via: CDPR