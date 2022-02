Netflix está trabajando en una película de BioShock

Una vez más, Netflix ha revelado una nueva colaboración con una compañía de videojuegos. En esta ocasión, se ha confirmado que una película de BioShock ya está en desarrollo, y llegará a la plataforma de streaming en un futuro.

Por medio de la cuenta oficial de Netflix Geeked, se ha confirmado una colaboración entre Netflix, 2K y Take-Two, con el objetivo de crear una película de BioShock. Lamentablemente, por el momento no hay más información al respecto. Esta producción se suma a Castlevania, League of Legends, Cuphead, Tomb Raider, y más propiedades de videojuegos que están o estarán disponibles en esta plataforma.

"We all make choices, but in the end our choices make us."

Netflix + BioShock. Would you kindly stay tuned? pic.twitter.com/Ke1oJQileX

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) February 15, 2022