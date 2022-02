No existe un corte para adultos de The Batman

A principios de este año, se dio a conocer que The Batman tendría una clasificación oficial de PG-13, que en nuestro país es el equivalente a una clasificación B. Es decir, cualquier persona mayor de 13 años podrá entrar a ver la película sin problemas, y esto evidentemente provocó cierto descontento entre la comunidad. Si esperabas que su director, Matt Reeves, tuviera un posible corte con clasificación de “solo para adultos”, entonces te tenemos malas noticias.

Como parte de una reciente entrevista con Den of Geek, Reeves confirmó que no tiene una versión inédita de The Batman con escenas de sexo o más violentas. En sus propias palabras:

“No existe un corte especial de esta película tipo, ‘Oh sí, aquí está esa clasificación de solo para adultos que tanto quieren.’ No tuve que recortar la película ni nada por el estilo. Estoy feliz con esa clasificación porque quiero que más gente pueda ver la película. Pero el tono que han visto en los materiales promocionales, es totalmente fiel hacia la película.”

Con estas declaraciones, seguramente que Reeves querrá dejar de lado cualquier tipo de campaña que pueda surgir en redes sociales exigiendo una versión más violenta de The Batman, algo que ya hemos visto suceder anteriormente.

The Batman llega a cines el 3 de marzo de 2022.

Nota del editor: No veo problema alguno con esta clasificación, aunque muchos pensamos que The Batan si podría ser una película apta “solo para adultos”. De todos modos, creo que Reeves hará un gran trabajo y por todo lo que se ha visto en los avances oficiales, The Batman pinta para ser una de las mejores películas del héroe.

Via: ComicBook