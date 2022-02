En estos momentos ya es posible actualizar tu copia de Cyberpunk 2077 en PS4 o Xbox One a sus respectivas versiones next-gen, y a diferencia de otras actualizaciones de este tipo, el proceso es relativamente sencillo. Sin embargo, los jugadores de PlayStation no tienen la opción de transferir su progreso de Trofeos, algo que ya está siendo investigado por CD Projekt Red.

Como parte de las notas de la actualización 1.5, CDPR mencionó que no es posible transferir tus trofeos de la versión de PS4 a la de PS5, algo que ciertamente ha provocado cierta molestia entre los jugadores. Según sus desarrolladores, esto se debe a que la versión de PS5 tiene un SKU (código de producto) diferente, por lo que no es posible transferir Trofeos. No obstante, en una nueva publicación de los foros oficiales de CDPR, afirman que ya están investigando esto junto a las posibles mejoras en Series S.

De momento, CDPR no tiene detalles adicionales por compartir respecto a esto, así que deberemos esperar un poco más para saber si sí podrán arreglarlo o si deberemos dejar las cosas como están. Considerando que otros juegos no han tenido problemas con esto, no veo por qué Cyberpunk 2077 sí debería tenerlos.

Nota del editor: El tema de los Trofeos en realidad no es tan relevante para mí, pero me imagino que sí debe ser frustrante especialmente para quienes se esforzaron por conseguir el Platino en su versión de pasada generación. Además, el parche 1.5 tampoco incluyo modo New Game Plus, por lo que sería básicamente empezar desde cero.

Via: CDPR