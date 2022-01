Hay descontento por la clasificación de The Batman

Después de muchas dudas e incertidumbre, finalmente conocemos la clasificación que tendrá The Batman. Por si no estabas enterado, esta película será PG-13, es decir, para mayores de 13 años o como se le conoce aquí en México, Clasificación B. Muchos esperaban que en realidad fuese a tener una clasificación de “solo para adultos”, así que evidentemente hay cierto descontento entre la comunidad.

Las cosas se empezaron a calentar al poco tiempo de que se diera a conocer su clasificación oficial. En redes sociales, los usuarios incluso empezaron a compararla con las otras películas del murciélago como The Dark Knight, la cual también recibió esta misma clasificación.

The Dark Knight was rated PG-13 and its the best comic book superhero movie of all time. But that doesn’t change the fact that if it was R-rated it would’ve been better. #TheBatman

También hay otros usuarios defendiendo a su director, Matt Reeves, diciendo que el cineasta siempre ha hecho películas con esta clasificación, pero siempre la lleva al límite y seguramente que con The Batman no será la excepción.

The Batman being a PG-13 is totally expected. I don’t know why y’all are worrying about it being family-friendly when Matt Reeves is known for taking that rating to the absolute limit. It always has been a great sandbox to play in which I’m sure Reeves will fulfill

— Aniq (@aniqrahman) January 12, 2022