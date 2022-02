Uno de los actores de Spider-Man utiliza un trasero postizo

Ahora que los fans ya tuvieron oportunidad de disfrutar de Spider-Man: No Way Home, Tom Holland finalmente puede descansar. Aún así, el actor británico ha estado ofreciendo todo tipo de entrevistas estas últimas semanas, y en una de ellas admitió que uno de los otros dos actores que interpretan al personaje en realidad utilizaron un trasero postizo.

Platicando en el show de Seth Meyers, Holland admitió lo siguiente:

“Recuerdo que estaba en el set de filmación y yo decía, ‘Wow. Espera un minuto. No, no puede ser real.’ Te daré un spoiler, pero no te diré quién. Uno de nosotros en realidad utiliza un trasero postizo dentro de su traje de Spider-Man. Tú puedes encargarte de descubrir quién.”