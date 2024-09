Se lanza el tráiler oficial de Like a Dragon: Yakuza

Estamos en una época curiosa de la industria de los videojuegos, en la cual las franquicias populares logran no solo sacar su título sino también se hacen de una asociación para sacar series o películas de sus historias, y eso lo estamos viendo con sagas como Sonic, Pokémon, Five Nights at Freddy’s, entre otras más. Una de ellas es precisamente Yakuza, la cual tendrá su propio programa en live action para los servicios de streaming y eso ha sido motivo de alegría para los fans.

El drama de acción japonés se adentra en el oscuro mundo de la yakuza, abordando el concepto de familia no solo desde la perspectiva de la sangre, sino también a través de las conexiones entre los líderes y sus subordinados, los huérfanos y los protectores, así como entre mentores y discípulos. Estas relaciones oscilan entre el afecto profundo y los conflictos intensos, creando un entramado complejo. La historia, ambientada en la ciudad ficticia de Kamurocho, transcurre en dos épocas distintas: 1995 y 2005, cuyas tramas se entrelazan a lo largo de la narrativa.

Aquí puedes ver el nuevo tráiler:

Esta es la sinopsis de la serie:

En 1995, buscando liberarse de sus vidas opresivas, Kiryu y sus amigos Nishiki, Yumi y Miho planifican un robo en una sala de juegos local. Sin embargo, el lugar está bajo el control de la poderosa familia Dojima, una influyente organización yakuza que domina Kamurocho, lo que los arrastra al oscuro mundo criminal de la ciudad. En 2005, tras salir de prisión, Kiryu descubre a través del detective Date que sus amigos están en peligro. Decide regresar a Kamurocho para protegerlos, aunque su amistad ha sufrido con el tiempo, mientras las tensiones entre el Clan Tojo y la Alianza Omi alcanzan un punto crítico.

Aquí la descripción de la saga:

La franquicia Yakuza, conocida en Japón como Ryū ga Gotoku (que significa “Como un dragón”), es una serie de videojuegos de acción y aventuras desarrollada por Sega. Lanzada por primera vez en 2005, la saga está ambientada principalmente en el bajo mundo criminal de Japón, y sigue a personajes inmersos en la yakuza, la famosa mafia japonesa. La franquicia ha sido aclamada por su jugabilidad única y su profunda narrativa, convirtiéndose en una de las sagas más populares de Sega tanto en Japón como en el resto del mundo.

Recuerda que Like a Dragon Yakuza el 24 de octubre llega a Amazon Prime Video.

Nota del autor: Casi no he jugado nada de esta franquicia, por lo que le daré una oportunidad primero a la serie y ya luego me paso a los juegos. Veremos si esta adaptación me logra convencer.