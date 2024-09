Los cinco juegos más importantes de octubre 2024

La temporada fuerte de lanzamientos no para. Con el retraso de Assassin’s Creed: Shadows, octubre se posiciona como el mes más importante para la segunda mitad del año. En esta ocasión, títulos como el remake de Silent Hill 2, Dragon Ball: Sparking! Zero, Dragon Age: The Veilguard y más son experiencias que simplemente no te puedes dar el lujo de perderte. De esta forma, te compartimos una lista con los cinco juegos que, sí o sí, necesitas jugar en octubre.

Silent Hill 2 – PlayStation 5 y PC – 8 de octubre

Silent Hill 2 uno de los survival horror más importantes del género, y un juego que definió a los usuarios del PlayStation 2. A más de 20 años del lanzamiento original de Konami, Bloober Team nos entregará un remake que, pese a una mala primera impresión, se posiciona como un juego que los fans no se pueden perder, y aquellos que nunca han experimentado esta entrega deben de hacerlo en esta ocasión. El remake de Silent Hill 2 llegará a PlayStation 5 y PC el próximo 8 de octubre.

Dragon Ball: Sparking! Zero – PS5, Xbox Series X|S y PC – 11 de octubre

Después de años de la última entrega en la serie de Budokai Tenkaichi, Bandai Namco nos entregará el siguiente capítulo en esta icónica saga, algo que todos los fans de la obra de Akira Toriyama no se pueden dar el lujo de perderse. Esta es la versión definitiva de los juegos de peleas de arena, género que parece tener poco éxito fuera de estos títulos. Podrás tomar el control de cientos de personajes a lo largo de animes clásico como Dragon Ball Z, hasta los episodios más recientes de Dragon Ball Super. Dragon Ball: Sparking! Zero llegará al SP5, Xbox Series X|S y PC el 11 de octubre.

Metaphor: ReFantazio – PS4, PS5, Xbox Series X|S y PC – 11 de octubre

El mismo día que Bandai Namco nos entrega Dragon Ball: Sparking! Zero, Atlus nos dará Metaphor: ReFantazio. Este es el siguiente juego del equipo que nos entregó títulos como Persona 5. El RPG de fantasía se posiciona como una de las cartas más fuertes de SEGA para este año, y no solo le dará a la oportunidad a los fans de disfrutar de algunos de los sistemas más icónicos de Persona, sino que podrán experimentar una historia completamente nueva con una serie de retos únicos. Metaphor: ReFantazio llegará al PS4, PS5, Xbox Series X|S y PC el 11 de octubre.

Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch – 17 de octubre

La amada serie de fiestas que destruye amistades está de regreso. Después de la colección de nostalgia que fue Mario Party Superstars, Super Mario Party Jamboree se posiciona como el siguiente gran paso para esta franquicia, con nuevos minijuegos, tableros, y retos que pondrán a prueba tu relación con amigos y familiares. Una oferta que todos los usuarios del Switch no se pueden perder, y que seguramente será indispensable para las fiestas de final de año. Super Mario Party Jamboree llegará al Nintendo Switch el 17 de octubre.

Dragon Age: The Veilguard – PS5, Xbox Series X|S y PC – 31 de octubre

Para cerrar el mes, BioWare por fin está listo para entregarnos una nueva entrega en su aclamada serie ganadora de múltiples premios a Juego del Año. The Veilguard no solo marca el regreso de Dragon Age, sino que también es una nueva propuesta por parte del estudio de EA después de un par de fracasos notables en los últimos años. De esta forma, las expectativas del público por este RPG de fantasía medieval son bastante altas, y muchos creen que este es el regreso en forma que tanto necesita este equipo. Dragon Age: The Veilguard estará disponible en PS5, Xbox Series X|S y PC el 31 de octubre.

Estos son solo cinco juegos, pero octubre está cargado de juegos que nadie se puede dar el lujo de perderse, como lo son Shadows of the Damned: Hella Remastered, Pokemon Trading Card Game Pocket, Call of Duty: Black Ops 6, Sonic X Shadow Generations, Diablo IV: Vessel of Hatred, Until Dawn Remastered, y muchas experiencias más. En temas relacionados, este es nuestro previo de Dragon Ball: Sparking! Zero. De igual forma, aquí puedes checar nuestro previo de Pokémon TCG Pocket.

Nota del Autor:

De esta lista, Metaphor: ReFantazio es el juego que más espero. A lo largo del año, Atlus y SEGA nos han entregado algunos de los mejores RPG de los últimos años, y todo parece indicar que su siguiente publicación continuará con esta tendencia.

Vía: Atomix