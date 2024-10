¿Vale la pena jugar Until Dawn en su versión de PS5?

Sony se encuentra en una racha bastante extraña en la que no tiene miedo de sacar remasterizaciones de sus juegos de la generación anterior, eso lo vimos en su momento con el primer Marvel’s Spider-Man, The Last of Us Part II, y hasta uno de Horizon Zero Dawn ya está a nada de llegar. No obstante, hay otro juego que también tiene su nueva versión y se trata de Until Dawn.

Para quien no lo recuerde con mucha exactitud, la versión original se lanzó en el ahora lejano 2015, presentando buenas críticas por parte de quienes lo probaron, destacando la parte de historia y también gráficos. Y esa misma buena sensación dejaba claro que realmente no se necesitaba algún remake, pero al final Sony decidió echarle una mano de gato.

Desde hace unos días PlayStation nos mandó un código de análisis, esto con el objetivo de echarle un ojo y darles a conocer a ustedes si vale la pena jugar esta modificación o si tal vez es mejor quedarnos con nuestras copias originales. Así que acompáñanos en esta mini reseña para saber si al final es buena opción darle una oportunidad entre tanto lanzamiento importante de 2024.

¿Es posible que Until Dawn en versión PS5 valga tanto la pena como para pagar $60 USD por él? O tal vez, ¿sea mejor esperar a una rebaja a pesar de su cambio en la parte de gráficos? Bueno, averigüémoslo juntos checando los aspectos más importantes, pero sobre todo los detalles técnicos más allá de su sencillo gameplay.

¿Qué cosa es Until Dawn?

Primero que nada, hay que establecer de qué va el juego para los no enterados. Se trata de un juego en el cual la narrativa lo es todo, incluso a este tipo de obras se les ha considerado como películas interactivas. En donde lo que realmente tiene peso son las decisiones que tomemos, y es que dependiendo de ellas la historia cambiará ligeramente.

A esto se añaden interacciones con personajes, zonas de quicktime event, lectura de archivos para comprender más la historia, entre otros detalles dentro de un entorno estilo películas slasher de la década de los 80’s. Por lo que no van a faltar las situaciones ridículas en las que los protagonistas sean perseguidos por un psicópata a la vez que lanzan chistes algo irónicos.

En general es un juego completamente lineal en el que el objetivo es completar la historia, aunque como mencioné, si se toman decisiones que no van conforme a la lógica o si se falla el apretado de botones, los personajes irán muriendo. Por eso mismo, es necesario estar atentos a la pantalla en todo momento, para lograr salvar a cada uno.

Entonces, si esperabas tener una historia en la que vas a ir acabando con zombies o monstruos, te decimos con seguridad que este título no va a cumplir tus expectativas en ese ámbito. De hecho, su naturaleza narrativa lo hace un juego para compartir con amigos o familia, por lo que es recomendable completarlo en compañía, vale mucho la pena.

¿Qué añadidos o cambios hay?

La nueva versión de Until Dawn nos ofrece algunos añadidos que valen la pena señalar, y lo primero es una nueva perspectiva de la cámara, dado que ahora la vista pasa de ser una en tercera persona a la lejanía a algo sobre el hombro. Para tener una idea más clara, se parece mucho a la implementada en juegos como los Resident Evil más modernos, hablo de los remakes.

Este nuevo punto de vista es mucho mejor al del original, ya que así se pueden apreciar los entornos con mayor precisión, y a eso se agrega el hecho de poder mover la cámara hacia donde nosotros queramos. Sin embargo, habrá momentos específicos en los que volveremos al original, pero son muy contados en comparación a la nueva vista.

Otro elemento nuevo son más coleccionables, los cuales para el juego son unos tótems que predicen ciertas escenas, esto con el fin de que los jugadores se vayan preparando para no fallar algún evento de presionar botones o tomar decisiones. Para el remake se han añadido seis en total, por lo que el jugador está totalmente invitado a buscar todos durante los 10 capítulos.

Algo que también se agradece tener son un par de escenas adicionales para complementar la historia, una se tiene al inicio para alargar el prólogo, después tenemos un ending extra, así como un epílogo que apunta a una posible secuela. No está de más comentar que los actores originales regresaron para regrabar algunas secuencias extra.

Para terminar, hay algunos extras en la accesibilidad, pues ahora las secciones de “no te muevas”, en las que el jugador debía mantener quieto el control, es posible saltarlas para no perder a algún personaje. De igual manera, se añaden menús con descripción en audio, esto para quienes tienen dificultades para leer o similar.

¿En verdad es un gran cambio?

Ahora pasamos a lo que verdaderamente interesa respecto a esta versión de Until Dawn, y esos son los cambios gráficos que el equipo de Ballistic Moon le ha dado, pues básicamente hicieron el juego casi desde cero. Y eso se debe principalmente al cambio de motor gráfico, ya que originalmente se usaba el Decima Engine y ahora se fueron por Unreal Engine 5.

Esto hizo que todo se vea con mucho más fidelidad, sobre todo el rostro de los diferentes personajes, el cual se asemeja bastante a los actores que prestaron su aspecto para darles vida. También se hace notar en los diferentes entornos, con iluminación más notoria, así como arreglos de texturas en letreros y demás partes del escenario.

Con esta parte no hay absolutamente quejas, después de todo es un salto que se siente importante, y nos hace recordar que el original ya tiene sus años encima, aproximadamente nueve si somos más exactos. Por lo que al final se nota que le pusieron un trabajo dedicado a hacer de este juego una elección ideal para jugar en fechas especiales como Halloween.

Por otro lado, vamos con malas noticias, y es que si bien los gráficos son una mejora, el rendimiento es todo lo contrario, empezando con algunos pop-ins algo raros con ciertos objetos que brincan de la nada. Igual está la existencia de algunos crasheos que nos sacan de la aplicación en la consola, al igual que las quejas con eso mismo no han parado con los usuarios de la versión de PC.

El framerate también tiene algunos detalles que se deberían pulir, ya que los 30 cuadros a los que corre no son nada estables, y a cada rato se pueden sentir tirones al mover a cualquiera de los personajes. Esta falla es especialmente notoria en las escenas cinemáticas, sobre todo en la del inicio del juego, donde hasta pensé que mi TV se había descompuesto, pero no, era el juego.

Pienso que sacar el juego en dicho estado no era viable, primero porque el usuario lo iba a notar sí o sí, ya que para este tipo de experiencias estilo película se debe tener cierta consistencia y aquí no se cumple. Después, es un lanzamiento de precio completo, y es algo grosero entregar algo así para lo que se supone es un AAA que debe cumplir con cierto grado de calidad, pues lleva el sello de PlayStation.

Estos elementos no le han favorecido tampoco en timing, pues parece que se sacó con el objetivo de llegar para la temporada de fiestas del horror, lo cual no ha sido la mejor idea, más por la llegada de Silent Hill. Quizá el equipo le habría dicho a Sony que necesitaban tiempo adicional, pero se negaron y por eso tenemos lo que está disponible en estos momentos.

No está de más comentar que, a diferencia de otros títulos exclusivos de PS5 con una versión anterior, aquí no se puede hacer la actualización de $10 USD en caso de contar con el original, así que a los interesados les toca pasar por caja el precio completo. Y en mi caso, yo me lo pensaría dos veces antes de gastar tanto dinero en el producto, a pesar de que el juego es entretenido.

No se trata de un desastre, pero pudo ser mucho mejor

Al final de todo, Until Dawn en la versión remake es un juego que se disfruta hasta cierto punto, ya que tiene historia entretenida, personajes carismáticos y jugabilidad que puede entretener a toda persona. La trama sostiene el interés de querer seguir con el próximo capítulo, ya que el misterio de esas montañas es bastante fascinante.

Además, sus agregados podrían ser de interés, ya que tener esa pista de una secuela incluso a mí me emocionó, pero con las ventas que vaya a generar es posible que debamos olvidar la franquicia por un tiempo. No lo digo por temas de que haya sido un producto malo, sino por llegar en mala temporada, la verdad hubiera sido mejor decisión esperar al aniversario 10 del original.

No es un desastre que se sienta injugable ni nada parecido, pero si el usuario nota estas caídas de cuadros constantes obviamente pensará que lo timaron, más por el desembolso equivalente a una experiencia AAA. No recomendaría comprarlo en este momento, tal vez esperar pueda ser lo mejor por ahora, y sirve que mientras tanto añadirán los parches pertinentes o bajará precio, alguna de las dos tiene que pasar.

Recuerda que este juego ya se encuentra disponible en PS5 y también en PC. Esperemos que Sony arregle los desperfectos, puesto que se trata de un título divertido, el cual se ha manchado por salir en un estado que no es el óptimo.