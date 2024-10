Más juegos de Xbox llegarán al PlayStation 5

El 2024 ha sido un año extraño para Xbox. Después de décadas creando juegos que solo se pueden disfrutar en sus plataformas y en PC, a principios de año cuatro títulos de sus estudios llegaron a PlayStation 5 y Switch. Junto a esto, en un futuro veremos a Indiana Jones and the Great Circle en la consola de Sony. Para todos aquellos que pensaron que esto acabaría aquí, el CEO de Microsoft no lo ve así.

En una reciente carta para inversionistas, Satya Nadella, CEO de Microsoft, confirmó que sus planes para llevar los juegos de Xbox a más plataformas siguen en pie. De esta forma, se espera que más juegos dejen de ser exclusivas para llegar al PlayStation 5, e incluso el Swatch y su sucesor. Esto fue lo que comentó Nadella:

“Llevamos cuatro de nuestros títulos favoritos de los fans a Nintendo Switch y Sony PlayStation por primera vez, mientras continuamos ampliando nuestro contenido a nuevas plataformas”.

Aunque por el momento no hay detalles, rumores han señalado que series como Halo y Gears of War eventualmente llegarían al PlayStation 5. Junto a esto, sabemos que DOOM: The Dark Ages estará disponible en PS5 día uno. De igual forma, no se descarta que Marvel’s Blade, el cual está desarrollando Arkane, también llegue a la consola de Sony.

Hay una lista enorme de títulos que podría llegar al PlayStation 5 y Switch en el futuro. Si bien los detalles aún necesitan un par de puntos por refinar, está claro que Xbox no se detendrá con sus planes de llevar sus experiencias a más jugadores, sin importar su consola. En temas relacionados, esto es lo que se necesita para que Helldivers II llegue a Xbox. De igual forma, Xbox Game Studios ya tiene un nuevo director.

Nota del Autor:

Por un lado, esto beneficia al negocio de Microsoft, puesto que más personas pueden tener la oportunidad de comprar los juegos de Xbox. Sin embargo, es probable que muchos fans se sientan traicionados, incluso si este no es el caso. Será interesante ver cuál será el siguiente juego en llegar a PS5.

Vía: Satya Nadella