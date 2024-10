Creador de Gears of War critíca Zelda: Echoes of Wisdom

Hace unas semanas atrás se lanzó The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, juego que finalmente le está dando protagonismo a la princesa de Hyrule en una historia principal de la saga, pues si bien la hemos visto en spinoffs, Nintendo no se había atrevido a dar un paso más allá. Hasta el momento ha sido bien recibido por parte de fans y la crítica, pero no a todos les ha gustado esta nueva mecánica que deja los combates de un lado para dirigirse más hacia la resolución de acertijos.

Cliff Bleszinski, reconocido creador de Gears of War, ha compartido sus impresiones sobre el juego. Mencionando que aunque ha sido un ferviente seguidor de la franquicia de aventuras de Link, expresó su decepción con la nueva entrega, afirmando que, a su parecer, el juego se aleja de los elementos que han definido a la serie y cautivado a su audiencia durante años.

I've loved Nintendo all my life and Zelda but, NGL, just can't get into the new one. I play a Zelda game for action and adventure, not stacking benches on crates and pushing trees. — Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) October 18, 2024

El juego introduce cambios significativos, entre ellos, una historia protagonizada por la princesa en lugar de Link, junto con el uso del Tri Rod de Zelda para generar ecos de enemigos y objetos. Este enfoque en la resolución de acertijos, que sustituye la tradicional acción y combate, es uno de los puntos que Bleszinski criticó, pues considera que estos cambios desvirtúan la esencia de la franquicia.

Las críticas también apuntan al estilo visual del juego, el cual ha adoptado un enfoque más estilizado y menos realista en comparación con títulos anteriores. Además, lamenta que las mecánicas de Echoes of Wisdom se centren en rompecabezas como “apilar bancos en cajas y empujar árboles”, en lugar de la acción directa. Bleszinski, no obstante, elogió entregas anteriores, destacando su aprecio por Breath of the Wild, a pesar de su controversia con la mecánica de armas rompibles.

La reacción a sus comentarios ha sido mixta; mientras algunos usuarios comparten su frustración, otros argumentan que el juego aumenta su nivel de acción conforme avanza y presenta nuevas dinámicas, como la capacidad de Zelda de ahogar a los enemigos usando los ecos. La recepción dividida muestra cómo un simple cambio puede generar opiniones contrastantes entre los fanáticos de la franquicia.

Recuerda que el juego está disponible únicamente en Switch.

Vía: Gamerant

Nota del autor: Es bueno darse un cambio de vez en cuando, por lo que Zelda lo ha hecho muy bien, más que nada para separarse de lo que hace el personaje de Link.