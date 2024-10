A más de 20 años de su lanzamiento, los fans siguen encontrando secretos en The Legend of Zelda: Majora’s Mask. Ahora, un usuario ha revelado que al realizar una combinación específica de botones en la versión de GameCube, podrás encontrar una serie de créditos especiales.

Recordemos que antes de su llegada a las consolas virtuales, Majora’s Mask formó parte de la colección en The Legend of Zelda: Collector’s Edition. Ahora, se ha descubierto que al realizar una combinación de botones específica, podrás acceder a los créditos especiales en donde se revelan a los responsables de la emulación del Nintendo 64 en el GameCube. Todo lo que tienes que hacer es presionar L + R + Z y luego: arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, X, Y, B, A, arriba, izquierda, abajo, derecha, A y start.

A hidden screen was just found in the Gamecube version of MM showing the credits for engineering (making the N64 emulator for GC) using a secret button combination https://t.co/isPbHF9ohS https://t.co/dIpjNVEF6l

— ZFG (@zfg111) October 7, 2024