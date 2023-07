Director de arte revela el origen del título Majora’s Mask

La serie The Legend of Zelda tiene títulos muy peculiares: Twilight Princess, A Link Between Worlds, The Wind Waker, y la lista continúa, llena de nombres que simplemente suenan geniales. Pero quizás el más genial de todos sea Majora’s Mask. Está lleno de misterio. ¿Qué significa? ¿De dónde proviene?

Durante varios años, creíamos que el título (al menos, el título japonés “Mujura’s Mask“) fue resultado de una combinación del apellido del director artístico del juego, Takaya Imamura, y la película de Robin Williams de 1995, Jumanji. Esa era la historia según el productor de la serie, Eiji Aonuma, pero resulta que Imamura recuerda las cosas de manera ligeramente diferente.

En una reciente entrevista con VGC, el legendario diseñador de personajes de Nintendo explicó que el título “Mujura” de hecho se basó en una combinación de su apellido y su amor por otra película, Jurassic Park:

Sí, originalmente se basaba en mi nombre.

“Quería usar la parte “Jura” porque soy un gran fanático de Jurassic Park. “Ima-Jura“… ahí es de donde viene el nombre.”

Esta versión de la historia ciertamente encaja un poco mejor: el “Jura” de Jurassic Park definitivamente se acerca más al título que el “Juma” de Jumanji. Sin importar si es Robin Williams o Sam Neill (aunque todos sabemos que Goldblum es la verdadera estrella allí), está claro que el director artístico estuvo estrechamente involucrado en la creación del título.

También en la entrevista, Imamura confesó que esperaba trabajar en otro juego de Zelda antes de su retiro en 2021, aunque la oportunidad nunca se concretó. El arte para ese juego habría sido “más único, con un pequeño giro” en el estilo de la época actual, volviendo a la tonalidad más oscura de Majora’s Mask.

Vía: Nintendo Life

Nota del editor: Ok, voy a darle otra oportunidad a Majora’s Mask. ¡Pero será la última! Estoy intrigado.