James Gunn revela importante detalle de Superman: Legacy

Superman: Legacy no será la típica historia de origen que relata cada aspecto de la vida del Hombre de Acero, según el director James Gunn. A través de su cuenta de Bluesky, Gunn respondió a la pregunta de un fan sobre la adaptación de las primeras páginas de los cómics de All-Star Superman en Legacy, que relatan la crianza de Superman.

Sin embargo, considerando que existen tantas adaptaciones del “Último Hombre de Krypton”, Gunn insiste en que su próxima película en el universo cinematográfico de DC no seguirá ese camino y no mostrará la infancia del héroe en el corazón de Kansas.

“¡Creo que ya hemos visto su origen suficiente en el cine en este momento!” dijo. Posteriormente, cuando un fan se ofreció voluntario para interpretar a un Superman más joven en Legacy, Gunn simplemente respondió que “no habrá un joven Clark” en la película.

En Legacy, David Corenswet, conocido por sus papeles en la serie de Netflix “The Politician” y en la serie de HBO “We Own This City“, se pondrá el traje azul y rojo, sucediendo a Henry Cavill como Superman en el DCU reconstruido por Gunn. La primera película en la nueva lista de películas del DCU de Gunn está tomando forma gradualmente, con Gunn confirmando que se está desarrollando una banda sonora mientras continúa la preproducción, diciendo que están “tomando un camino único” en el proceso.

Según la sinopsis oficial de Legacy,

“Superman: Legacy cuenta la historia del viaje de Superman para reconciliar su herencia kryptoniana con su crianza humana como Clark Kent de Smallville, Kansas. Él es la personificación de la verdad, la justicia y el estilo de vida estadounidense, guiado por la amabilidad humana en un mundo que considera la amabilidad como anticuada”.

La película mostrará a Superman de Corenswet emparejado con Lois Lane, interpretada por la actriz ganadora del Globo de Oro y el Emmy, Rachel Brosnahan. Además, se informa que Gunn está trabajando en una lista corta de posibles candidatos para interpretar al reconocido supervillano Lex Luthor, mientras que la película podría introducir a The Authority.

Legacy es una de las cinco nuevas películas anunciadas por Gunn y el CEO de DC Studios, Peter Safran, en enero pasado, considerándola el “verdadero comienzo del DCU“. Enmarcada en el Capítulo 1: Dioses y Monstruos, Legacy se acompaña de las películas centradas en Batman, “The Brave and the Bold“, “The Authority“, “Supergirl: World of Tomorrow” y “Swamp Thing“.

Gunn reveló en mayo pasado que Legacy comenzará su producción en enero de 2024. El escritor y director presentó su primer borrador completo de Superman días antes de que comenzara la huelga del Sindicato de Escritores de América (WGA, por sus siglas en inglés) el 2 de mayo, aunque ofreció su apoyo al gremio al estar dispuesto a pausar la realización de la película, si fuera necesario.

Legacy se estrena en los cines el 11 de julio de 2025.

Vía: CBR

Nota de editor: ¡Por fin! Ya por favor, estábamos hartos de reinicios y volver a contar las historias de origen. Ahora solo falta que no sea tan larga y aburrida como Batman.