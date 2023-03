James Gunn dirigirá Superman: Legacy

James Gunn, quien recientemente se hizo de las riendas del universo DC para una era de contenido que espera rivalizar y hasta superar lo que logró el universo cinematográfico de Marvel. Tendrá que enfrentar la gran expectativa que está causando como líder del proyecto. Una de sus primeras decisiones fue que Henry Cavill dejará el rol de Superman y esto causó controversia.

Hoy la mente detrás de la serie de Peacemaker, anunció que será oficialmente el director de Superman: Legacy por medio de un tweet en su cuenta personal.

Anteriormente, solo se reveló que Gunn estaba escribiendo la película. El proyecto fue anunciado en enero como parte de la presentación de su renovado DCU por Gunn y el co-jefe de DC Studios, Peter Safran, momento en el que Gunn no estaba seguro de si dirigiría o no.

Yes, I’m directing Superman: Legacy to be released on July 11, 2025. My brother Matt told me when he saw the release date he started to cry. I asked him why. He said, “Dude, it’s Dad’s birthday.” I hadn’t realized. pic.twitter.com/ohQNV8nI4g

