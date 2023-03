La serie acababa de debutar en la plataforma de streaming Disney+ y buscaba reavivar el interés por una franquicia antaña por medio de la nostalgia. En Willow un grupo de héroes emprende una misión a lugares más allá de su hogar enfrentándose a demonios internos y descubriendo una fraternidad inigualable.

No habrá segunda temporada de Willow, la serie original de acción en vivo de Disney+ basada en la película de fantasía de 1988 dirigida por Ron Howard. La noticia llega dos meses después de que la primera temporada de ocho episodios del programa, que sirvió como secuela de la película clásica, terminara en la plataforma de streaming.

Willow, que retomó la historia años después de los eventos de la película, no tuvo el mismo impacto cultural que la original, pero fue bien recibida por los críticos, obteniendo un 83% en Rotten Tomatoes. Aunque la serie no continuará, Willow sigue siendo una propiedad intelectual importante en la biblioteca de Lucasfilm, por lo que podría ser revisitada en el futuro.

La noticia llega mientras Lucasfilm ha estado reevaluando su lista de películas, tomándose su tiempo para identificar la próxima película en la franquicia de Star Wars. Mientras tanto, la compañía ha construido una considerable presencia de televisión de Star Wars en Disney+ con series como el éxito de acción en vivo The Mandalorian y las próximas Ahsoka, Acolyte y Skeleton Crew, así como programación animada.

La cancelación también llega en medio de un aumento en el escrutinio de las compañías de medios, incluyendo Disney, que han estado reduciendo el gasto en contenido de streaming en busca de rentabilidad.

Willow presentó nuevos personajes y se desarrolló en un mundo donde duendes, hechiceros, trolls y otras criaturas místicas florecen.

Ellie Bamber, Ruby Cruz, Erin Kellyman, Amer Chadha-Patel y Tony Revolori protagonizaron junto a Warwick Davis, quien retomó su papel principal como Willow Ufgood. Jonathan Kasdan escribió el piloto y sirvió como co-showrunner junto a Wendy Mericle; Howard y el escritor Bob Dolman. Kathleen Kennedy y Michelle Rejwan también se desempeñaron como productores ejecutivos.

Vía: Deadline

Nota del editor: Cuando ví Willow en Disney+, sentí lo mismo que cuando nos rentaron la película en casa. No quería verla, no me parecía atractivo en lo más mínimo. Pero recuerdo que cuando la ví me gustó mucho. Supongo que no soy el único al que le sucede esto con Willow, y probablemente esta sea la razón por la que la serie se canceló. Ahora que todo está perdido, obvio que tengo que ver de qué se trata :V.