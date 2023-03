Jenna Ortega se viste como personaje de los X-Men

El año pasado llegó una serie que cautivó a gran parte del internet, y esa fue justo la de Merlina, misma que logró atrapar a los usuarios en su mayoría por la actriz principal de la misma, Jenna Ortega. Eso mismo hace que la protagonista ahora esté en todos los reflectores, y en su aparición pública más reciente ha llevado a los fans a pensar que se unirá al MCU.

Durante un sketch del show conocido como Saturday Night Live, la actriz apareció llevando un atuendo bastante interesante, pues estaba caracterizada de uno de los personajes más fuertes de X-Men, Rogue. Con esto, los usuarios pensaron que era una confirmación inmediata de su incorporación a la película, algo alejado de la realidad, dado que aún no se confirma la película.

what are they teaching those kids at professor zander’s academy for extraordinary children pic.twitter.com/4HQkN9AfWe

— Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) March 12, 2023