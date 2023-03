Existe un final alternativo más triste para The Last of Us

Tras el éxito de la adaptación de este videojuego a la pantalla chica, comienzan a salir detalles y secretos para satisfacer a los curiosos y a todo el público que se quedó con ganas de más. El show tiene al menos dos temporadas más aseguradas y HBO se encarga de ofrecer un extra siempre con sus especiales detrás de cámaras.

El final de la primera temporada de The Last of Us fue salvaje y desgarrador, mostrando a Joel tomando decisiones difíciles en nombre de proteger a su preciosa Ellie. Nos dejó en el limbo al igual que el juego; sin embargo, el final alternativo de The Last of Us es bastante diferente a lo que vimos en pantalla.

El co-creador de la serie, Craig Mazin, reveló que había una escena final más larga y triste entre Joel y Ellie. En el final alternativo de The Last of Us, el dúo está caminando de regreso a Jackson, pero hay una clara y tranquila división entre ellos. Joel promete a Ellie que encontrarán algo más por lo que luchar, y ella simplemente dice “De acuerdo”, antes de caminar en su propia burbuja. Este final sería más una distancia creciente entre ellos por las decisiones de Joel en lugar del cliffhanger que obtuvimos. Mazin habla más sobre la decisión de seguir más de cerca el juego, diciendo:

“El cambio fue realmente algo en lo que Ali Abbasi, nuestro director, había estado pensando. Tenía esta idea de simplemente mostrar esta versión un poco más larga y más triste donde Ellie dice ‘de acuerdo’, y luego se da vuelta y se aleja. Y Joel la mira mientras se van, no realmente juntos sino separados, hacia Jackson. Se demora y luego se desvanece. Había algo hermoso en ello.”

Mazin admite que pensaron en si el final alternativo molestaría a las personas que jugaron el juego y cómo se sentirían otros fanáticos de The Last of Us en general. Al final, decidieron que la toma final que usaron plantea algunas excelentes preguntas y especulaciones sobre lo que Ellie hará a continuación. Y, por supuesto, el final real de The Last of Us viene con la ventaja de mantenerse fiel al final del juego.

Vía: Nerdist

Nota del editor: Espero que sigan expandiendo en detalles como lo fue la historia de Bill en esta primera temporada. Mi única queja fue el episodio del DLC, no me importa lo que digan, ese fue un anuncio de Mortal Kombat banda, Warner Bros. es un diablillo (y dueño tanto de HBO como de MK)