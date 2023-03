La jirafa del final de The Last of Us, ¿fue real o CGI?

Es obvio que los clickers no eran reales, al menos por completo pero esa jirafa en el final de la temporada 1 de The Last of Us causó todo un debate. Todo esto se aclaró en el documental de HBO Max que ofrece detalles de la realización de esta adaptación del videojuego a la pantalla chica.

En The Making of The Last of Us disponible en el servicio de streaming HBO Max, se confirma que se utilizó un animal real en la escena clave en lugar de utilizar CGI.

¡ALERTA DE SPOILERS!

La siguiente sección de esta nota contiene detalles que podrían arruinar tu experiencia si aún no ves el último capítulo de la serie.

Matt Palmer, quien fue el gerente de ubicación en los episodios 8 y 9 de la serie, expresó cuánto disfrutó trabajar con el animal.

El talento que interpreta a Ellie, Bella Ramsey, compartió un sentimiento similar.

“Las jirafas son bastante masivas”, dijo. “Es casi una experiencia espiritual estar tan cerca de un animal tan magnífico”.

Nabo vino de un zoológico de Alberta en Canadá. Se utilizaron pantallas azules en el recinto de la jirafa para armar la escena, con Ramsey alimentando en realidad a la criatura al lado de Pedro Pascal. Para obtener más información sobre el final de la temporada, Pascal discutió el episodio y la elección final de Joel en otro video detrás de escena.

En cuanto al futuro, se sabe que The Last of Us Season 2 no cubrirá todos los eventos de la secuela del videojuego. Según el co-creador de la serie de HBO, Craig Mazin, se necesitará más de una temporada para contar esa historia. Además, el co-creador Neil Druckmann no tiene la intención de cambiar la trama debido a críticas negativas a The Last of Us: Part 2.

Vía: Gamespot